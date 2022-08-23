Українські військові підтвердили ураження двох мостів на окупованій території півдня країни

Російські окупанти у південних областях України зазнали втрат в живій силі та військовій техніці, а також позбулися складу боєприпасів.

У понеділок, 22 серпня, підрозділи ЗСУ на південному фронті знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Також українські військові підтвердили ураження Антонівського моста через Дніпро у Херсоні та моста через Каховську ГЕС.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Суттєвого ураження завдано Антонівському мосту, підтверджено вагому ступінь пошкодження моста через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів у Каховці", - йдеться у повідомленні.

Упродовж дня українські льотчики завдали авіаційних ударів по опорному пункту, районам зосередження живої сили, озброєння і техніки, складах боєприпасів та системам протиповітряної оборони окупантів.

Упродовж 22 серпня на півдні України російські окупанти втратили:

17 солдатів;

солдатів; 1 ЗРК "Бук";

ЗРК "Бук"; 1 мінометний комплекс "Сані";

мінометний комплекс "Сані"; 5 одиниць броньованих автомобілів та іншої техніки.

У відповідь окупанти 8 разів завдавали авіаційних ударів по позиціях українських військових.

У Чорному морі Росія тримає чотири ракетоносії, споряджені 28 ракетами типу "Калібр". Всього біля узбережжя Криму зосереджені 13 кораблів.

Нагадаємо, напередодні українська авіація прицільно атакувала позиції російських військ в районах Олександрівки й Бурханівки.

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