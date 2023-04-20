Українські військові планували викрасти літак РФ, але окупанти обстріляли аеродром та вбили воїна ЗСУ - СБУ

СБУ відкрила провадження проти українських військових, які планували викрасти російський літак. Проте окупанти обстріляли військовий аеродром у Кіровоградській області, через що загинув командир військової частини, а ще 17 осіб отримали поранення.

Про це повідомили в СБУ.

Трагедія сталась 23 липня 2022 року на аеродромі "Канатове". За даними слідства, українські військові, попри застереження СБУ та без погодження з іншими органами влади, домовились з льотчиком РФ, що він перейде на бік України та викраде бойовий літак. Через те, що росіяни отримали доступ до засекречених даних, вони обстріляли аеродром "Канатове" у Кіровоградській області.

"Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом СБУ відкрила провадження за ч.2 ст.111 (державна зрада) та ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 23 липня Росія випуслила по Кіровоградській області, зокрема Кропивницькому, 13 ракет, 8 з яких — з моря, ще 5 ракет — з літака ТУ-22М3. Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру - у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".

Повідомлялося про 19 постраждалих в результаті удару РФ та трьох загиблих. За інформацією очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, серед загиблих — двоє працівників відомчої охорони трансформаторної підстанції та військовий.

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