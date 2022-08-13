Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські військові поблизу Слов’янська знищили дві вантажівки та купу окупантів

Дата публікації
Перегляди
308
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські військові поблизу Слов’янська знищили дві вантажівки та купу окупантів

Фото: Associated Press

Українські захисники знищили дві вантажівки та особовий склад окупантів на Слов’янському напрямку.

Крім того, ЗСУ "накрили" ворожу диверсійно-розвідувальну групу і змусили окупантів тікати. 

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонники разом із Силами оборони виявляли рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець. Із протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також на спостережному пості бійці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася форсувати річку. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник із втратами відійшов.

Нагадаємо, українські прикордонники та інші члени Сил оборони знищили російський танк та зафіксовали цей момент на відео.

Читайте також:

Чому Путін проковтнув вибухи в Криму – Розбір "Нічної Варти"

Чому Путін проковтнув вибухи в Криму – Розбір "Нічної Варти"

Повʼязані теми:

Наступна публікація