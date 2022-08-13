Українські військові поблизу Слов’янська знищили дві вантажівки та купу окупантів

Українські захисники знищили дві вантажівки та особовий склад окупантів на Слов’янському напрямку.

Крім того, ЗСУ "накрили" ворожу диверсійно-розвідувальну групу і змусили окупантів тікати.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонники разом із Силами оборони виявляли рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець. Із протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також на спостережному пості бійці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася форсувати річку. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник із втратами відійшов.

Нагадаємо, українські прикордонники та інші члени Сил оборони знищили російський танк та зафіксовали цей момент на відео.

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