Українські військові почали нищити рашистів системою залпового вогню "Буревій": який вигляд вона має

Українські військові почали нищити рашистів системою залпового вогню "Буревій": який вигляд вона має

Українські військові почали нищити окупантів новітньою системою залпового вогню "Буревій".

Реактивна система оснащена цифровою системою управління вогню.

Про це повідомили в пресслужбі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

“Вперше українські військові продемонстрували РСЗВ "Буревій" на шасі Tatra в польових умовах. РСЗВ “Буревій” – це модернізація реактивної системи залпового вогню “Ураган”, у перспективі із збільшеною по дальності у 65 км дальністю стрільби, завдяки боєприпасам ”Тайфун-2” від КБ “Південне”, - розповіли в пресслужбі.

Там також додали, що реактивна система оснащена цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі бою.

Нагадаємо, що у Запорізькій області запроваджують подовжену комендантську годину.

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