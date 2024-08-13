Українські військові показали, як "дерусифікували" населений пункт на Курщині (відео)

Сили оборони України взяли під контроль ще один населений пункт на Курщині.

Українські війська взяли під свій контроль село Любимівка в Курській області РФ та вже навіть встигли змінили назву населеного пункту.

Про це повідомили бійці підрозділу "Чорний Лебідь" 225-го окремого штурмового батальйону.

Українські військові взяли під свій контроль черговий населений пункт на Курщині та змінили назву села на вказівнику на в’їзді до нього: замість "Любимовка" тепер красується напис "Любимівка".

"Любимівка вільна! Відео після зачистки населеного пункту від російських солдат", – йдеться в підписі до ролика, який опублікував підрозділ.

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Любимівка на мапі

До слова, як заявили в МЗС України, держава не зацікавлена у захопленні територій Курської області, натомість операцію проводить задля захисту своєї території від російських ударів.

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