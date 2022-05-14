Українські військові показали, як опановують американські БТР М113 (фото)

Підрозділи Сухопутних військ ЗСУ відпрацьовують навики наступальних дій, тренуючись на бронетранспортерах зі США, які вже стоять на озброєнні українських піхотинців.

Зокрема, тренування українських військових проходять на американських БТР М113.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Усі підрозділи зараз вдосконалюють свої вміння у наступі. Тільки здійснюючи професійний та підготовлений наступ на російські окупаційні війська, ми зможемо звільнити нашу землю від ворога. Для цього потрібно багато та безперервно тренуватись. Тільки так ми зможемо зберегти життя українського воїна та знищити російського окупанта", – наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він додав, що українські військові вже активно використовують надані іноземними партнерами техніку та озброєння.

Наразі бійці вдосконалюють тактику ведення бою в містах та селах, зачистку житлових приміщень та наступ піхоти під прикриттям бронетехніки.

Нагадаємо, голова української військової розвідки Кирило Буданов прогнозує, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця 2022 року.

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