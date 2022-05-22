Українські військові "поклали дві квітки" на могилу планів ворога: які гармати окупантів знищили

Українські військові "поклали дві квітки" на могилу планів ворога: які гармати окупантів знищили

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України на вечір 21 травня 2022.

На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу та удосконалення фортифікаційного обладнання своїх позицій. Нових ударних угруповань ворог не створював, активних наступальних дій не вів.

Про це інформує у повідомленні у Facebook Оперативне командування "Південь".

Дуже символічно на могилку планів ворога українські військові «поклали дві квітки» - великокаліберну гармату «Гіацинт» та самохідну гармату великої потужності «Піон».

Проводив повітряну розвідку українських позицій, але в покарання за це втратив безпілотник-розвідник «Орлан-10» влучним пострілом наших бійців.

Та сама доля спіткала крилату ракету, спрямовану перед світанком на Одещину.

Огньовим нальотом наших підрозділів вкрито контрольно-спостережний пункт одного з ударних формувань противника на Херсонщині. Управління підрозділами ворогом втрачено.

В цілому за добу внаслідок ракетно-артилерійської активності наших підрозділів за підтримки авіації, противник недорахувався 29 росіян, втратив модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю «Мста-С» та іншу броньовану техніку.

Нагадаємо, що українські повітряні сили знищили три крилаті ракети та два "Солнцепеки" ворога.

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