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Українські військові потужно знищили техніку окупантів на Донбасі (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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1023
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Українські військові потужно знищили техніку окупантів на Донбасі (відео)

Спалена техніка окупантів / фото ілюстративне / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Броньований транспорт окупантів палав та розлетівся на різні частини.

Українські військові потужно знищили кілька одиниць броньованої техніки російських окупантів.

Відповідне відео опублікували на сторінці “СтратКом ЗСУ”.

“Рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила на Донбасі ліквідували кілька одиниць броньованої техніки”, - йдеться в публікації.

На кадрах видно, як техніка окупантів переміщується дорогами та розташована в лісосмузі. Проте її виявили українські військові завдали ударів. Як наслідок - броньований транспорт запалав та розлетівся на різні частини.

Українські військові потужно знищили техніку окупантів на Донбасі

Українські військові потужно знищили техніку окупантів на Донбасі

Нагадаємо, що ЗСУ показали точні удари по окупантах під Бахмутом з дронів.

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Дата публікації
Перегляди
1023
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