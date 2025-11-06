ТСН у соціальних мережах

Українські військові повернули частину позицій у Куп’янську — деталі

Українські війська провели серію контратак у північній частині Куп’янська, частково відтіснивши російські сили. Ситуація залишається динамічною та напруженою.

ЗСУ

ЗСУ / © СБУ

Ситуація в Куп’янську залишається вкрай напруженою, проте українським силам вдалося потіснити російські війська на півночі міста.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

“Ситуація в Куп’янську дуже динамічна, і коли ми говоримо про це місто — ми говоримо про контроль над конкретними будівлями. Станом на зараз була низка контратак у північній частині міста. Нам вдалося потіснити росіян, але ситуація дуже хитка”, — зазначив Трегубов.

За його словами, в Куп’янську тривають запеклі бої в міських умовах, які постійно змінюють лінію зіткнення.

“Це бої в місті, які дуже динамічно змінюються і за умови нестабільної логістики для обох боків. Тому, незважаючи на ефективні спроби відкинути росіян, там усе ще непросто”, — додав представник Угруповання об’єднаних сил.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони України також відкинули російські війська поблизу села Шахове Донецької області.

