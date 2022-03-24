Українські військові повністю звільнили від окупантів село на Київщині

ЗСУ також захопили техніку російських військових.

Українські військові дають потужні відсіч російським окупантам та захищають територію України від ворога.

Зокрема, ЗСУ вдалося звільнити від російських військових село Лук'янівка, що на Київщині.

Про це повідомив учасник боїв та заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько.

Разом з тим він зазначив, що ЗСУ вдалося знищити 2 танки та 9 БПМ. Один танк та БМП буде працювати на користь української армії. Також було ліквідовано 40 чоловік особового складу військових РФ.

"Ми вибили звідси (ред. – з села) ворога. За даними, які нам передав полонений, тут було майже 200 росіян: частина залишилися лежати в землі, частина втекла. Три танки і 9 БМП знищені. Будемо вибивати їх подалі від Києва", - сказав Лінько.

Нагадаємо, у Київській області станом на 24 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

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