Українські військові приголомшили американців новим способом застосування HIMARS: яким саме

Йдеться про те, що американська реактивна артилерійська система не створювалася для ударів по складах озброєння. Американці навіть "не здогадувалися, що HIMARS можна використовувати для завдання ударів не по стратегічних цілях".

Про це в ефірі "24 каналу" розповів головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

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"Вони створювалися, щоб полювати на засоби ППО, на артилерію противника, на передові пункти управління, а не по стратегічних цілях, як склади боєприпасів або такі споруди, як міст. Це ми їх так використовуємо, і американці були шоковані", – розповів Катков.

Як раніше розповів військовий експерт Олег Жданов, на сьогодні в Україні нараховується близько 300 артилерійських систем і близько 20 реактивних систем. Це приблизно 30% того, що потрібно Україні для завоювання переваги на полі бою, вогневого ураження противника.

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