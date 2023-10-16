Українські військові продовжили контрнаступ на декількох напрямках: де просуваються ЗСУ

Українські сили просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки - 7 км на південний захід від Бахмута.

Українські війська 15 жовтня продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку, на заході Запорізької області та дещо просунулися на південь від Бахмута.

Про це пише Американський інститут з вивчення війни.

Як зазначається, геолокаційні кадри, які були опубліковані 15 жовтня, показують, що українські сили просунулися до залізничної лінії на північ від Кліщіївки - 7 км на південний захід від Бахмута, а російські джерела повідомляють про продовження українських наземних атак на південь від Бахмута на лінії Кліщіївка-Курдюмівка-Андріївка.

“Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська, скориставшись нещодавніми контратаками росіян на заході Запорізької області, поступово просувалися під Копані - 5 км на північний захід від Роботиного, на схід від Нестерянки - 10 км на північний захід від Роботиного та поблизу Вербового - 18 км на південний схід від Оріхова. Однак українські офіційні особи поки що не коментували будь-які останні українські просування вздовж лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове. Російські джерела повідомляли про продовження українських атак на лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове 15 жовтня”, - розповіли в інституті з вивчення війни.

Нагадаємо, що окупанти намагались штурмувати недавно звільнену Андріївку.

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