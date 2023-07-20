Українські військові "прогризають" російську оборону на Мелітопольському напрямку — Нацгвардія

Захисники щодня мають просування на декілька сотень метрів і закріплюються на зайнятих рубежах.

Українські захисники "прогризають" оборону російських окупантів на Мелітопольському напрямку та не дають ворогу повернутися на втрачені позиції.

Про це розповів заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії Микола Уршалович.

За його словами, на Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії спільно з підрозділами ЗСУ продовжують наступ.

Так, українські наші штурмові групи продовжують поступовий рух на південь та південний схід у надважких умовах замінованої місцевості та вогневого впливу ворога. Росіяни за добу завдають по 25 обстрілів з РСЗВ, танків й артилерії та кілька авіаударів.

"Наші солдати й офіцери буквально "прогризають" оборону ворога. Штурмові групи діють у чіткій взаємодії з іншими підрозділами", - сказав Микола Уршалович.

Окремо він відмітив інженерні підрозділи, які своїми мужніми і професійними діями забезпечують успіх під час наступальних дій України.

"Щодня ми маємо просування на декілька сотень метрів. На досягнутих рубежах наші підрозділи закріплюються та не дають можливості противнику повернути втрачені позиції за допомогою контратак", - додав Уршалович.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що українські військові на півдні потрохи, але впевнено просуваються вперед. Кульмінація під Мелітополем і Бердянськом настане тоді, коли ворог буде виснажений, що дозволить сформувати певні місця для успішного наступу.

Читайте також: