Українські військові просунули лінію фронту на Запоріжжі на 5-10 кілометрів - Федоров

Українські військові просунули лінію фронту на Запоріжжі на 5-10 кілометрів.

Тим самим ЗСУ просунулися у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, останні два тижні для українських військових виявилися позитивними - зокрема для мешканців Мелітополя.

“За останні два тижні відбулися дві достатньо важливі події для нас, мешканців Мелітополя. В першу чергу – це контрнаступ наших Збройних сил безпосередньо у Херсонській області, на Херсонському напрямку. На сьогодні ЗСУ достатньо суттєво просунулися у напрямку Херсона. Нас теж це надихає, адже це рух і у бік Мелітополя”, – наголосив Іван Федоров.

Він також додав, що українські військові просунулися з боку Запоріжжя в сторону Мелитополя. За два тижні фронт пробився на 5-10 кілометрів в бік тимчасово окупованого міста. Крім того, суттево зменшилася і чисельність живої сили окупантів.

Нагадаємо, що російські військові відкрили вогонь з "Градів" по Дніпропетровщині.

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