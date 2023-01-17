Українські військові просуваються вперед біля Кремінної та Сватового – Гайдай

Росіяни намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках.

Збройні сили України потроху просуваються вперед поблизу Кремінної та Сватового у Луганській області, куди ворог постійно підкидає сили.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Біля Кремінної та Сватового ситуація стабільна – наші війська потроху просуваються вперед. Туди ворог постійно перекидає резерви. ЗСУ щодня героїчно протидіють цій навалі", - розповів він.

Він також розповів, що окупанти намагаються контратакувати поблизу Білогорівки та на Сватівському й Кремінському напрямках.

Ситуація на Луганщині

За даними британської розвідки, окупанти готуються до можливого наступу ЗСУ у Запорізькій та Луганській областях. Протягом останніх тижнів росіяни зміцнювали оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях України.

Росіяни побоюються деокупації Кремінної у Луганській області, тому перекинули туди декілька підрозділів десантників та танки.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що втрата Кремінної означатиме для росіян обвал фронту в Луганській області. Натомість для ЗСУ – можливість оточити вороже угруповання в районі Соледара на Донеччині.

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