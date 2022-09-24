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Українські військові провели підготовку для виявлення ворожих пунктів управління: деталі

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Українські військові провели підготовку для виявлення ворожих пунктів управління: деталі

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ситуація в операційній зоні Сил оборони на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але, під впливом українських активних дій, змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту.

Українськими військовими проведено підготовчу роботу щодо виявлення пунктів управління, місць зосередження ворожого озброєння та техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі і залізницею з напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об’єктами встановлюється вогневий контроль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, скільки українських воїнів щодня гине на війні з Росією. Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України наших воїнів загинуло у п'ять разів менше, ніж російських окупантів.

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