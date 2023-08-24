Українські військові провели спецоперацію в Криму: в ГУР розповіли важливі подробиці (відео)

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта.

Українські військові провели спецоперацію в Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР МО.

“Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор. Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій”, - розповіли в розвідці.

Водночас окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто “знищення боєприпасів за встановленим графіком”.

“Українські Сили Оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили”, - підкреслили в ГУР МО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "В Криму підняли український прапор!"

Нагадаємо, що спецоперація, у межах якої українські військові вранці 24 серпня здійснили висадку у Криму, триває.

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