Українські військові провели успішні контратаки: розвідка - про ситуацію навколо Авдіївки

Битва за Авдіївку залишається найгострішою на фронті.

Українські військові, ймовірно, провели успішні локальні контратаки та позбавили російських окупантів повного контролю над селом Степове, що поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє Міноборони Британії, посилаючи на розвідку.

Розвідники наголошують, що саме тут, у селі Степове, Росія намагається взяти в оточення ЗСУ та "її добре захищену промислову зону".

"Протягом останнього тижня Авдіївка Донецької області продовжує залишатися ареною найгостріших бойових дій на фронті", - сказано у звіті.

Західна розвідка, посилаючись на офіційні українські публічні дані, нагадали, що у деякі дні, наближаючись до 40 відсотків, усіх бойових зіткнень, ймовірно, відбувалося в цьому невеликому секторі.

"Наступи росіян продовжували характеризуватися здебільшого піхотними штурмами, часто підрозділами "Шторм-З", - додали розвідники.

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що в Авдіївці росіяни намагаються оточити ЗСУ на трьох напрямках.

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