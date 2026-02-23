Українські військові розгромили дивізіон "Бастіон" у Криму: з’явилося відео

Ракета / © Getty Images

Підрозділи Сил оборони України показали відео ударів по військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, де було уражено позиції берегового ракетного комплексу «Бастіон».

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

У ніч проти 23 лютого 2026 року підрозділи «Фронтового удару» Сил спеціальних операцій завдали серії вогневих ударів дронами FP-2 по об’єктах противника. Головною ціллю став район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, яка має на озброєнні комплекси «Бастіон».

Крім того, на Донеччині українські військові уразили склад боєприпасів російських окупантів поблизу населеного пункту Нижня Кринка. Ще один удар було завдано по складу матеріально-технічного забезпечення противника в районі Великої Новосілки.

У Силах спецоперацій наголошують, що такі асиметричні дії спрямовані на системне зниження наступального потенціалу Росії. Факт ураження цілей підтверджено, водночас інформація про втрати противника уточнюється.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України повідомляли про масштабну операцію з ліквідації важливих військових об’єктів російської армії на окупованих територіях. Однією з ключових цілей став ракетний дивізіон у Криму, який використовувався для посилення загроз у Чорноморському регіоні.

Також нагадаємо, що у ніч проти 23 лютого далекобійні безпілотники Служби безпеки України уразили одну з ключових нафтотранспортних інфраструктур Росії — нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» у Татарстані.