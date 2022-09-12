Українські військові розповіли, яку загрозу несе Чорне море за присутності в ньому ворога

В Чорному морі продовжують своє перебування в ракетнобезпечних для себе районах (поблизу південного узбережжя Криму) 14 бойових кораблів ворожого флоту.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Серед них - 4 надводних ракетоносії, споряджені вже 26 «Калібрами». Зненацька активізовано присутність 4 великих десантних кораблів.

Море штормить, а значить, десант, попри його кількісну присутність, якісно буде неспроможний реалізувати божевільні завдання. Водночас море може щедро підкидати мінні сюрпризи.

Отже, не тільки загрозу ракетних ударів несе Чорне море за присутності в ньому ворога. Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною.

«Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, обмеженнями правового режиму воєнного стану, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів. Будьте пильними і свідомими, довіряйте силам оборони та достовірним джерелам інформації. Ми разом здатні подолати все! І разом переможемо», - йдеться у повідомленні.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Росії може спалахнути громадянська війна черз відступ з Харківщини.

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