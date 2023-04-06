Українські військові ще не починали навчання на танках: у Пентагоні розповіли, коли США зможуть передати Abrams

Підготовка до навчання українських військових на Abrams ще не розпочалася.

У Пентагоні повідомили, що американські танки Abrams мають прибути до України до кінця 2023 року, але конкретних дат поки немає.

Про це розповіла заступниця офіційного представника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Вона зауважила, що підготовка до навчання українських військових на Abrams ще не розпочалася.

"Підготовка (українських військових - ред.) ще не розпочалася. Наша мета – доставити їх (танки Abrams – ред.) в Україну до кінця року, але це єдині терміни, які я можу назвати прямо зараз", – сказала Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, 4 квітня високопоставлений представник оборонного відомства США поінформував, що українські захисники почнуть навчання на американських танках M1-A1 Abrams "відносно скоро", втім, конкретних термінів він не розкрив.

M1 Abrams: що відомо про американські танки

M1 Abrams — основний бойовий танк третього покоління виробництва США. Він названий на честь генерала Крейтона Абрамса, який обіймав посаду начальника штабу Армії Сполучених Штатів і командував збройними силами США у В'єтнамі (1968-1972 роки).

Існують три основні версії танку: M1, M1A1 і M1A2. Вони відрізняються одна від одної поліпшеним озброєнням, системою захисту, електронікою.

Наразі M1 Abrams перебуває на озброєнні в таких країнах:

США;

Австралія;

Єгипет;

Ірак;

Кувейт;

Марокко;

Саудівська Аравія.

Брав участь у кількох війнах.

Мусієнко про нову атаку по Україні, ситуацію на фронті, танки Abrams і Leopard

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