Українські військові скоротили армію РФ на 57 росіян та два танки на півдні

Українською штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Бериславському районах, відповідно.
А бомбардувальники і винищувачі працювали по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у соціальних мережах.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 140 вогневих завдань, в тому числі по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Раденську.
Встановлено, що за підсумками 255-ої бойової доби на нашому напрямі ворожу армію скорочено на 57 росіян, два танки, дві великокаліберні гаубиці, три одиниці автобронетехніки. Пошкоджено ще одну гармату-гаубицю і дві автівки.
Нагадаємо, що раніше боєць ЗСУ з близької відстані одним пострілом знищив російський танк. Воїн вийшов на дорогу і влучив в окупантів, які рухалися вперед.
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