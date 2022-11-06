Українські військові скоротили армію РФ на 57 росіян та два танки на півдні

Українською штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано по опорному пункту та району зосередження ворожих сил та засобів в Баштанському і Бериславському районах, відповідно.

А бомбардувальники і винищувачі працювали по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки, системах ворожої протиповітряної оборони в Херсонському районі.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у соціальних мережах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 140 вогневих завдань, в тому числі по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Раденську.

Встановлено, що за підсумками 255-ої бойової доби на нашому напрямі ворожу армію скорочено на 57 росіян, два танки, дві великокаліберні гаубиці, три одиниці автобронетехніки. Пошкоджено ще одну гармату-гаубицю і дві автівки.

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Нагадаємо, що раніше боєць ЗСУ з близької відстані одним пострілом знищив російський танк. Воїн вийшов на дорогу і влучив в окупантів, які рухалися вперед.

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