Українські військові скоротили російське військо на 151 особу та понад 40 танків

Про це пише оперативне командування "Південь".

В небі над Чарівним, на Херсонщині, знищено ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки, на Миколаївщині - присікли спробу повітряної розвідки окупантів - 2 “Орлани-10” збито.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар'ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки. Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

Кількість росіян скорочено на 151 особу, а військової техніки – понад 40 одиниць. Серед них: 7 танків та 19 одиниць автобронетехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідних "'Мста-С" і звичайних "Мста-Б", ще дві самохідні гаубиці "Акація", чотири самохідних артустановки.

Дорозвідуванні дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 росіяни, шість броньованих машин, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному, пункту управління сьомої десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав країни, від яких Україна хотіла би більше допомоги.

Навів військових на свій маєток з росіянами: героїчному чоловікові волонтери збудували будиночок