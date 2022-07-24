Українські військові спростували фейк РФ про підбиті і затрофеєні "Панцерхаубітцер" влучними ударами з них по ворогу

Росіяни роблять все можливе, щоб дискредитувати постачання західного озброєння. Російські видання тиражують фейк про те, що російська армія захопила в якості трофею одну з дванадцяти самохідних гаубиць «Панцерхаубітцер 2000», які Німеччина передала Україні.

«Панцерхаубітцер» з німецької перекладається просто «самохідна гаубиця». Та попри просту назву, це одна з найскладніших артсистем в світі. Саме тому німецькі «самохідки» є пріоритетною ціллю для ворожої артилерії. Проте, полюючи на цю гаубицю, російська техніка сама легко перетворюється на здобич, йдеться в ТСН.

Російська пропаганда постійно розганяє інформацію про те, що Україна втратила одну з таких гаубиць. Та всі вони на місці, всі вони в розпорядженні наших артилеристів, всі в режимі постійного полювання за ворожими цілями.

Тисяча коней під німецькою бронею можуть розігнати гусеничну гаубицю до сімдесяти на годину. Буквально секунди на зайняття позиції і майже одразу вогонь по окупантах.

На відміну від російських самохідних установок, німецька гаубиця сама вираховує ціль. «Виїхала, розклалася, це зайняло в неї близько тридцяти секунд, щоб зайняти вогневу позицію. Сама навелася, сама прив’язалася до вогневої позиції», - розказують бійці.

Комп’ютерна начинка бойової машини автоматично прив’язується до місцевості. Екіпажу залишається лише контролювати її роботу. «Багато комп’ютерів, все в автоматичному режимі, тобто, особовий склад тут лише контролює автоматизовані процеси. Тобто, вона працює автоматично», - додають військові.

Перехід на НАТОвський боєприпас став питаням виживання для України - після втрати кількох арсеналів радянських снарядів. Якби Київ не отримав осколково-фугасний снаряд стандарту НАТО, калібр 155 міліметрів, то не було б чим зупинити ворога.

Тут три положення перемикачу – три типи вибухів: над ціллю, повітряний, а ще контактний, спрацьовує при зіткненні і з уповільненням, для ударів по підземних комунікаціях. І дальність польоту снаряду до 34 кілометрів.

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Але це ще не межа можливостей. Самохідці «Панцерхаубітцер» належить світовий рекорд у п’ятдесят шість кілометрів. В комбінації зі швидкістю та влучністю це робить гаубицю зброєю, яка принесе ворогу чимало неприємних сюрпризів. «Я вам навіть так скажу. Вона може зайняти вогневу позицію, здійснити чотири-п’ять пострілів і залишити вогневу позицію до того часу, поки снаряди ляжуть в ціль. Тобто, снаряди ще будуть в повітрі, а гармата буде залишати вогневу позицію», - переконують бійці.

Німецька якість завжди в деталях. Спеціальне покриття, щоб нога не зірвалася з поверхні, гумові накладки, щоб гусениця впевнено почувала себе на різних типах дорожнього покриття. І простір для екіпажу під надійною бронею.

Нова російська байка звучить так: німецьку гаубицю підстрелили росіяни з німецького же трофейного гранатомету і теж взяли в якості трофею. «Це все просто маячня, балачки в Інтернеті, ніяку гаубицю вони не затрофеїли, всі на місці, максимум подряпини від осколків». – переконують військові.

Так, одну з українських «німкень» все ж таки зачепило, не гранатометом, а серйозним калібром. На навчаннях, звісно, по ній не прилітало. А тут, на великій війні, вперше довелось перевірити, як «самохідка» тримає удар. «Каток побило, борт посікло трішки, але роботі воно не заважає», - запевняють бійці.

Це важко навіть подряпиною назвати, німецька машина гідно витримала випробування на міцність.

Зараз на озброєнні України дванадцять німецьких гаубиць. На ділянці фронту, де вони працюють, ворог був змушений зупинитися, але для того, щоб йти у контрнаступ, українські військові повинні отримати не менше сотні таких систем. Німеччина та Нідерланди поки обіцяють надати ще шість.

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