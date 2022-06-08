Українські військові стримують штурм окупантів у Сєвєродонецьку, тривають бої - Гайдай

ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку, де тривають бої, а у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах.

Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що ще у Лисичанську було пошкоджено декілька багатоповерхівок. Однак найбільше руйнувань, які зафіксовані на поточну годину, у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків.

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Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку, наголосив Гайдай. "Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров'я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги"", - додав очільник області.

Гайдай також повідомив, що не мав успіху і наступ противника поблизу Тошківки. Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, однак наші захисники відкинули окупантів.

Водночас за минулу добу було відбито одинадцять атак ворога, знищено три танки, п'ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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