Українські військові створили для ворога на Запоріжжі "зле село" і зупиняють всі спроби провести розвідку боєм

Українські військові створили для ворога на Запоріжжі "зле село" і зупиняють всі спроби провести розвідку боєм

На Запорізькому напрямку, перед Гуляйполем - батьківщиною легендарного Нестора Махна - російські окупанти концентрують ударне угруповання, а місто під постійними обстрілами ворожої артилерії та авіації.

Гуляйполе вже пробували атакувати рашисти невеликими силами, та затія для ворога обернулася втратами техніки й особового складу, йдеться в ТСН.

У самому середмісті замість балкону багатоквартирного будинку - діра після влучання російського артилерійського снаряду. Інший російський боєприпас ущент зруйнував та підпалив колоритну ресторацію,посеред ринку у Гуляйполі. Рашист, обстрілюють місто з гаубиць, танків та мінометів, бомбардують з повітря бомбами та ракетами і засипають житлові квартали запалювальною хімією.

«От ми спостерігаємо, як на Гуляйполі фосфором посипають, ну там, здебільшого - мирне населення», - кажуть військові.

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По всьому місту знищені рашистською артилерією, бомбами та ракетами десятки приватних споруд, спалені автівки та наполовину розвалена церква. Руйнівне російське залізяччя частково завалило стіну й ледь не розтрощило ікони та портрети церковних ватажків московського патріархату. Такі руйнування, масові вбивства українців та горе особисто благословив Кирил Гундяєв, головний російський піп.

Місцеві оборонці твердять, що за понад сотню років одвічний ворог України не змінився. Кулемет “Максим” на пам'ятнику-тачанці легендарного Нестора Махна чи то випадково, чи за свідомим задумом скульптора дивиться на схід. Передова тут нині проходить за кількасот метрів од родинного обійстя “батька” Махна. Саме звідти, зі сходу, залітає бомбити місто ворожа авіація. Її “ганяють” переносними ракетами українські захисники. «Наші хлопці не дрімають, також дають їм прикурити», - кажуть військові.

Добряче “прикурити”, мало не на межі міста українські воїни допомогли й російським розвідникам. «Так, як тут немає ні “Z” ні “V” знаків розрізнення, а якась “шахматка” - стовідсотково розвідка», - кажуть хлопці.

На Запорізькому напрямку російські окупанти концентрують ударне угруповання

Трьома бойовими машинами піхоти рашисти сунули, вочевидь, у розвідку боєм. Після кількох влучних пострілів українців з гранатометів у головній ворожій машині здетонував боєкомплект, БПМ стала схожа на решето. Башту зірвало, катки відкинуло далеко в поле, а екіпаж частково перетворився на попіл.

Ще одну бронемашину наші воїни захопили майже неушкодженою, а третя БМП встигла відійти. Українські захисники припускають: бажання наступати у росіян поменшало, але геть ще не зникло. «Вони ще накопичують сили, перегруповуються. Гуляйполе кацапи називають “зле село”. Чекаємо», - переконують військові.

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