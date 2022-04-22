Українські військові у Великій Британії вчаться воювати на нових видах техніки - Борис Джонсон

Українські військові у Великій Британії вчаться воювати на нових видах техніки - Борис Джонсон

У Польщі наших військових вчать протиповітряній обороні.

Українські війська перебувають на навчанні у Великій Британії та Польщі, де опановують нові види техніки.

Про це під час свого візиту до Індії розповів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише BBC.

Джонсон зазначив, що у Великій Британії українські військові навчаються тому, як використовувати бронетехніку, яку Британія постачає для відбивання російських військ.

"Можу сказати, що зараз ми навчаємо українців у Польщі використанню засобів протиповітряної оборони, а у Великій Британії – використанню бронетехніки", - сказав він.

Прессекретар Джонсона, своєю чергою зазначив, що йдеться про "декілька десятків" українських військових, які наразі перебувають на навчаннях.

Цього місяця українські військові розпочали тренування на транспортних засобах, подарованих острівною країною.

Прессекретар Джонсона заявив, що Велика Британія та її союзники надають українським солдатам нові види спорядження, яких вони, можливо, не використовували раніше.

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