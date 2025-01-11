Українські військові утримують позиції в Кураховому: деталі від ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України утримують позиції в межах міста Курахове на Донеччині, зокрема в районі теплоелектростанції.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише телеканал Київ24.

"За моєю інформацією, там в районі Курахового тривають бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми наразі не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати", - сказав речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська повністю захопили місто Курахове у Донецькій області, повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Курахове", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Курахове наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось про те, що росіяни намагалися прорвати українську оборону неподалік Курахового, але інформації щодо окупації міста не коментували.

Читайте також: