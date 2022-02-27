Українські військові в Харкові розбили ще одну колону російських окупантів (відео)

Українські військові в Харкові розбили ще одну колону російських окупантів (відео)

Наша армія відважно захищає жителів міста.

До Харкова вранці 27 лютого прорвалася російська окупаційна техніка, але ворог продовжує нести суттєві втрати.

Українські військові розбили чергову колону ворогів і продовжують сміливо боронити територію та жителів від окупантів.

Про це повідомив Telegram-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"У Харкові розбили ще одну колону російсько-фашистських окупантів! Русня здається в полон або розбігається після перших пострілів як щури. Ховаються по під'їздах, горищах та підвалах.Харків – це наш Сталінград!" - йдеться в в дописі до відео.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню: