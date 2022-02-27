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Українські військові в Харкові розбили ще одну колону російських окупантів (відео)

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Наша армія відважно захищає жителів міста.

До Харкова вранці 27 лютого прорвалася російська окупаційна техніка, але ворог продовжує нести суттєві втрати.

Українські військові розбили чергову колону ворогів і продовжують сміливо боронити територію та жителів від окупантів.

Про це повідомив Telegram-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"У Харкові розбили ще одну колону російсько-фашистських окупантів! Русня здається в полон або розбігається після перших пострілів як щури. Ховаються по під'їздах, горищах та підвалах.Харків – це наш Сталінград!" - йдеться в в дописі до відео.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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