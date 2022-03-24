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Українські військові вдесяте вдарили по позиціях російських військ у Чорнобаївці (відео)

Дата публікації
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23к
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Українські військові вдесяте вдарили по позиціях російських військ у Чорнобаївці (відео)

Скриншот з відео

Окупанти масово тікають мостом.

Українські військові 24 березня вдесяте вдарили по позиціях російських військ у Чорнобаївці Херсонської області. Окупанти масово тікають Антонівським мостом.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Десятий раз Чорнобаївки – зустрічайте їх! Наразі по Антонівському мосту спостерігається масовий рух російських військ – тікають! Мабуть, ми знову когось з керівництва зіткнули", – йдеться у повідомленні.

- Барабанная дробь!.. Равняйсь, смирно!.. Десятый раз Чернобаевки - встречай!.. В настоящий...

Опубліковано Олексієм Арестовичем Четвер, 24 березня 2022 р.

Водночас голова Миколаївської області Віталій Кім опублікував відеозапис, на якому зафіксований удар по військах окупантів у Чорнобаївці.

Обежено! На відео присутня ненормативна лексика 18+.

 

Нагадаємо, 23 березня ЗСУ вдев'яте вдарили по аеропорту в Чорнобаївці, де російські окупанти зберігають свою військову техніку. 

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