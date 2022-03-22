Українські військові відбили 7 атак ворога в зоні ООС: знищено 100 окупантів, 4 літаки та іншу техніку

Українські військові відбили 7 атак ворога в зоні ООС: знищено 100 окупантів, 4 літаки та іншу техніку

Підрозділи протиповітряної оборони збили в небі над Донбасом 4 ворожі літаки та ракету "Точка-У".

Українські військові протягом 22 березня відбили 7 атак російських військових у зоні проведення Операції об’єднаних сил в частині Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у штабі ООС.

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"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил, протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", – йдеться в повідомленні.

Українські захисники знищили:

7 танків;

2 БМП;

6 артилерійських систем;

2 безпілотники;

7 автомобілів,

загальні втрати загарбників склали близько 100 осіб.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири ворожі літаки та ракету "Точка-У". Також наші воїни захопили три БМП-3 противника. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора", – додали у штабі ООС.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти деморалізовані та часто відмовляються від бойових дій в Україні. За наявною інформацією, у 155-й окремій бригаді морської піхоти від початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь у збройній агресії проти України.