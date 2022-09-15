Українські військові відбили атаки окупантів біля Веселої Долини, Майорська та Зайцевого - Генштаб

Українські військові успішно відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 15 вересня.

Цієї доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація завдала 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили два безпілотники окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по 3 пунктах управління, 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили 2 склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли ворога.

Нагадаємо, що росіяни в Кривому Розі знову влучили ракетами в гідравлічні споруди.

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