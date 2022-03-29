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Українські військові відбивають атаки на західному під'їзді до Києва і обороняють Маріуполь: нічне зведення штабу

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Українські військові відбивають атаки на західному під'їзді до Києва і обороняють Маріуполь: нічне зведення штабу

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Значна частина військ загарбників відрізана від логістичного забезпечення й основних сил.

Українські військові проводять оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Про це йдеться у нічному зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками 28 березня.

Сили оборони України зосереджують основні зусилля на:

  • недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
  • зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське (біля Ізюма);
  • покращення тактичного положення в районі Чугуєва;
  • стримуванні атак противника в районах Рубіжного, Лисичанська, Попасної, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

Одночасно українські захисники утримують кругову оборону міста Маріуполя і оборону та стримування просування росіян в районі Чернігова.

Військові, що захищають Київ, продовжують бойові дії в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

Генштаб ЗСУ запевняє, що окупанти ослаблені, дезорієнтовані, значна частина військ загарбників відрізана від логістичного забезпечення й основних сил.

Зниження бойового потенціалу командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та завдаючи ракетно-бомбові удари по інфраструктурі українських міст.

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