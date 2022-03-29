Українські військові відбивають атаки на західному під'їзді до Києва і обороняють Маріуполь: нічне зведення штабу

Значна частина військ загарбників відрізана від логістичного забезпечення й основних сил.
Українські військові проводять оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Про це йдеться у нічному зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками 28 березня.
Сили оборони України зосереджують основні зусилля на:
- недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
- зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське (біля Ізюма);
- покращення тактичного положення в районі Чугуєва;
- стримуванні атак противника в районах Рубіжного, Лисичанська, Попасної, не допускаючи обходу основних сил угруповання.
Одночасно українські захисники утримують кругову оборону міста Маріуполя і оборону та стримування просування росіян в районі Чернігова.
Військові, що захищають Київ, продовжують бойові дії в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.
Генштаб ЗСУ запевняє, що окупанти ослаблені, дезорієнтовані, значна частина військ загарбників відрізана від логістичного забезпечення й основних сил.
Зниження бойового потенціалу командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та завдаючи ракетно-бомбові удари по інфраструктурі українських міст.
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