Українські військові відправили на "концерт" Кобзона практично два десятки окупантів одним пострілом

Українські військові вдарили по адміністративній будівлі Голій Пристані Херсонської області. Внаслідок чого 18 окупантів відправилися на “концерт” до Кобзона.

Російські окупанти продовжують помирати в Україні. В Генштабі повідомили про ураження адміністративної будівлі у Голій Пристані Херсонської області. Загинули 18 росіян, ще два отримали поранення.

Про це розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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2 листопада, у районі міста Енергодар Запорізької області, знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

3 листопада, у місті Мелітополь, було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони. Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА “Shahed-136”.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Нагадаємо, що "суд" в окупованому Севастополі визнав загиблими майже два десятки моряків крейсера "Москва".

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