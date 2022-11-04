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Українські військові відправили на "концерт" Кобзона практично два десятки окупантів одним пострілом

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Українські військові відправили на "концерт" Кобзона практично два десятки окупантів одним пострілом

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові вдарили по адміністративній будівлі Голій Пристані Херсонської області. Внаслідок чого 18 окупантів відправилися на “концерт” до Кобзона.

Російські окупанти продовжують помирати в Україні. В Генштабі повідомили про ураження адміністративної будівлі у Голій Пристані Херсонської області. Загинули 18 росіян, ще два отримали поранення.

Про це розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

2 листопада, у районі міста Енергодар Запорізької області, знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

3 листопада, у місті Мелітополь, було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони. Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА “Shahed-136”.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Нагадаємо, що "суд" в окупованому Севастополі визнав загиблими майже два десятки моряків крейсера "Москва".

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Дата публікації
Перегляди
757
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