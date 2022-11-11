Українські військові відправили на той світ пів сотні росіян у пункті компактного проживання на півдні

Українською тактичною авіацією нанесено два ураження місць дислокації ворожих сил та техніки.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи понад пів сотні завдань, продовжували нищити логістику ворога й руйнувати систему управління.

Підтверджені втрати ворога складають 50 росіян в пункті компактного проживання і зручного ураження, ще двома військовими поповнено обмінний фонд.

Шпигунські характеристики безпілотного ворожого розвідника типу «Орлан-10» добре відомі українським військовим, тому й методи протидії різноманітні, але ефективні: безпілотник збито, матеріали вивчаються фахівцями.

На полі бою українськими підрозділами відмінусовано у ворога три танки, самохідну гаубицю «Мста-С», 11 одиниць іншої автобронетехніки.

Раніше ми писали про те, що, цілком імовірно, що ворог перед втечею замінував великі площі та будівлі.

Ситуація на Херсонщині

Українські військові оголосили, що триває контрнаступ на Херсон. Для цього українські захисники взяли під вогневий контроль усі переправи на окупованій Херсонщині.

Українські воїни знищили логістичні шляхи окупантів. Раніше міністр оборони держави-агресора Сергій Шойгу анонсував відступ російської окупаційної армії з правого берега Херсонської області.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку від 1 жовтня українським воїнам вдалося відновити контроль над 41 населеним пунктом. 10 листопада стало відомо про звільнення багатьох населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини, які були в окупації ще від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Читайте також:

Південний фронт: українська авіація нищить ворожі ППО і запаси палива