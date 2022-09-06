Українські військові відправили на той світ 86 російських бійців та знищили чотири танки

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Вогневий контроль переправ через річку Дніпро - системний і ефективний.

Підтверджені втрати ворога становлять 86 росіян, 4 танки, 12 одиниць автобронетехніки, 4 гаубиці 152-го калібру «Мста-Б» та «Мста-С», 3 гармати 152-го калібру «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С», станцію зв'язку та протитанковий ракетний комплекс.

Ліквідовано 4 склади ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило чергову розмову окупанта з дружиною, в якій той розповідає про втрати особового складу. Він сказав, що із 300 піхотинців живими залишилися 72, інші або двохсоті, або трьохсоті.

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