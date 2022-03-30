Українські військові відвойовують кілометри Херсонщини і спалюють ворожу техніку

Спаленої техніки в цих полях насправді багато.

Українські військові відвойовують Херсонщину. Російські окупанти заявляли, що область повністю під їхнім контролем, проте українські військові вже відбили кілька сіл, напалили техніки, ще й зняли все це на відео – декілька спалених бойових машин піхоти, розбитий блок-пост, підбиті легкові машини. Деякі ще досі іржавіють у полях, деякі вже везуть на брухт.

Про це йдеться в ТСН

«Це бойова машина піхоти, яку знищив наш батальйон. Дуже гарно (горіло - ред), як на новий рік», - показують техніку бійці.

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Спаленої техніки в цих полях насправді багато. «На наших прекрасних кадрах, які в нас, наша робота по знищенню ворога разом з артилерією та десантниками, боєкомплекту не лишилося, але в нас є своє, 2 БМП посічені осколками, вирішимо, чи краще його спалити в посадці, також ми бачимо, їм буде легше ходити пішки», - каже військовий.

Тут видно, що йшли запеклі, бо з усіх боків спалена техніка, головне правило цих місць – в жодному разі не сходити з дороги, але все видно і так, навіть чиясь «тєльняшка» лежить.

«За декілька днів ми просунулися на 15 кілометрів вперед. Насправді цією спаленою технікою москалі запаскудили два поля, за детонації боєкомплекту башту відкинуло на другу частину поля», - розказують військові.

«Росія казала, що в них з технікою все добре, а коли ми подивилися, то навіть запаска проволокою прикручена», - додають хлопці.

Водночас, без зв'язку, електрики, продуктів, ліків і навіть води, пограбовані магазини, зруйновані хати - так сьогодні живуть села на окупованій Херсонщині. Про допомогу благають жителі Високопілля. Вони в окупації два тижні. І вже тиждень під постійними обстрілами ворожої артилерії Станіславська громада. Це там, де розташовані знамениті глиняні скелі, які туристи назвали українським Гранд каньйоном. Станіслав уже напівзруйнований, повідомляють люди. До того ж, немає зв'язку з іншими селами громади. Зокрема, із селом Олександрівка. Там зруйновано більшість будинків і школу. Люди змушені жити в розбитих хатах, ховатися в підвалах. Просять надати можливість евакуюватися. Сьогодні, за словами жителів Станіслава, на них чекали автобуси для евакуації в Одесу. Але окупанти виїхати людям не дали.

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