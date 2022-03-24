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Українські військові вигнали російських окупантів з Миколаївської області - Кім

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Українські військові вигнали російських окупантів з Миколаївської області - Кім

Associated Press

Наразі бої ведуться вже на межі Миколаївської та Херсонської областей.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що українські військові відтіснили російських окупантів до межі з Херсонщиною. Наразі там тривають бої.

Про це Кім повідомив у своєму Телеграмі.

"У перший тиждень ворог дійшов до Вознесенська. Наразі бої ведуться вже на кордоні з Херсонською областю. Тяжко, але успішно", — заявив Кім.

За його словами, у четвер, 24 березня, українські військові збили над Миколаївщиною один літак і одну крилату ракету, які найімовірніше летіли в бік Кривого рогу.

"Будемо робити все, аби ці ракети нас якомога менше турбували", — наголосив Кім.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА також повідомив, що в області найближчим часом планують послабити заборону на продаж алкоголю

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