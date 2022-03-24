Українські військові вигнали російських окупантів з Миколаївської області - Кім

Наразі бої ведуться вже на межі Миколаївської та Херсонської областей.
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що українські військові відтіснили російських окупантів до межі з Херсонщиною. Наразі там тривають бої.
Про це Кім повідомив у своєму Телеграмі.
"У перший тиждень ворог дійшов до Вознесенська. Наразі бої ведуться вже на кордоні з Херсонською областю. Тяжко, але успішно", — заявив Кім.
За його словами, у четвер, 24 березня, українські військові збили над Миколаївщиною один літак і одну крилату ракету, які найімовірніше летіли в бік Кривого рогу.
"Будемо робити все, аби ці ракети нас якомога менше турбували", — наголосив Кім.
Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА також повідомив, що в області найближчим часом планують послабити заборону на продаж алкоголю.
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