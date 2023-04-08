Українські військові використовують утричі менше снарядів, ніж російська армія - Washington Post

У російський загарбників відчутний брак боєприпасів.

Про це пише Washington Post.

Зазначається, що український військовий чиновник на умовах анонімності повідомив виданню, що навіть в умовах дефіциту ЗСУ випускають близько 7700 снарядів на день, або приблизно по одному кожні шість секунд.

"Щоб не відставати від противника і при цьому економити боєприпаси, українські військові тепер більш розбірливі у виборі цілей, часто віддаючи перевагу техніці, а не невеликим групам піхоти. Точність є ключовим фактором, тому що промахи означають витрачені марно снаряди", - йдеться у повідомленні.

Як передає видання, артилерійські снаряди для українських знарядь радянських часів, які становлять більшу частину їхнього арсеналу, вже давно у дефіциті.

Також читайте Примусове доправлення до військкомату просто з вулиці: юрист пояснив права чоловіків

"З такою швидкістю, з якою стріляє Україна, ці запаси незабаром можуть закінчитися, а західні країни намагаються наростити виробництво. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що "поточні темпи витрат Україною боєприпасів у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва", - додають у повідомленні.

Водночас іноді третя країна, дружня Україні, закуповує боєприпаси – іноді через посередника - і потім таємно постачає їх Україні, щоб уникнути політичних наслідків для продавця.

"Сполучені Штати шукали у всьому світі запаси радянських артилерійських снарядів, але доставка може зайняти місяці. У вівторок у рамках більшого пакету допомоги в галузі безпеки Пентагон заявив, що надасть невизначену кількість артилерійських снарядів, зокрема снаряди калібру 122 мм, які він сам не виробляє. Такі снаряди використовує українська Д-30", 0 вказано у повідомленні.

Також читайте Росіяни огороджують під'їзди до Запорізької АЕС

Роб Лі, військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики, сказав, що він підозрює, що Сполучені Штати та інші західні покровителі збільшили постачання боєприпасів перед весняним наступом.

Тим часом в Естонії кажуть, що не варто виключати покупку артилерійських снарядів для України поза європейською економічною зоною.

Читайте також: