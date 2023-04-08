Українські військові використовують утричі менше снарядів, ніж російська армія - Washington Post

Іноді "третя" країна закуповує боєприпаси для України.
У російський загарбників відчутний брак боєприпасів.
Про це пише Washington Post.
Зазначається, що український військовий чиновник на умовах анонімності повідомив виданню, що навіть в умовах дефіциту ЗСУ випускають близько 7700 снарядів на день, або приблизно по одному кожні шість секунд.
"Щоб не відставати від противника і при цьому економити боєприпаси, українські військові тепер більш розбірливі у виборі цілей, часто віддаючи перевагу техніці, а не невеликим групам піхоти. Точність є ключовим фактором, тому що промахи означають витрачені марно снаряди", - йдеться у повідомленні.
Як передає видання, артилерійські снаряди для українських знарядь радянських часів, які становлять більшу частину їхнього арсеналу, вже давно у дефіциті.
"З такою швидкістю, з якою стріляє Україна, ці запаси незабаром можуть закінчитися, а західні країни намагаються наростити виробництво. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що "поточні темпи витрат Україною боєприпасів у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва", - додають у повідомленні.
Водночас іноді третя країна, дружня Україні, закуповує боєприпаси – іноді через посередника - і потім таємно постачає їх Україні, щоб уникнути політичних наслідків для продавця.
"Сполучені Штати шукали у всьому світі запаси радянських артилерійських снарядів, але доставка може зайняти місяці. У вівторок у рамках більшого пакету допомоги в галузі безпеки Пентагон заявив, що надасть невизначену кількість артилерійських снарядів, зокрема снаряди калібру 122 мм, які він сам не виробляє. Такі снаряди використовує українська Д-30", 0 вказано у повідомленні.
Роб Лі, військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики, сказав, що він підозрює, що Сполучені Штати та інші західні покровителі збільшили постачання боєприпасів перед весняним наступом.
Тим часом в Естонії кажуть, що не варто виключати покупку артилерійських снарядів для України поза європейською економічною зоною.
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