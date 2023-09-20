Українські військові влучним бомбардуванням знищили російських окупантів (відео, яке вражає)

Вибух був такої сили, що рештки окупантів розлетілися.

Українські військові влучним бомбардуванням знищили декількох російських окупантів - рештки одного з них буквально вилетіли з окопу.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Держприкордонслужби України.

Як стало відомо, ударні дрони серії “Смерть окупантам”, які працюють біля Бахмута, відстежили переміщення російської піхоти та виявили ворожих спостерігачів. Українські прикордонники влучним бомбардуванням знешкодили трьох загарбників. Водночас рештки одного з них вилетіли з окопу.

Українські військові влучним бомбардуванням знищили російських окупантів

Нагадаємо, що у Криму чергова атака дронами – повідомляють про удар по військовій частині.

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