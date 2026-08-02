Українські військові встановили новий рекорд зі знищення БпЛА: яку ціль дістав перехоплювач

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Українські прикордонники встановили рекорд зі знищення ворожого розвідувального безпілотника. Російський дрон ZALA Z-20 вдалося п ерехопити на висоті майже сім кілометрів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Оператори FPV-перехоплювача «STING» Чернігівського прикордонного загону уразили російський розвідувальний БпЛА на висоті 6 858 метрів.

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«Ворог думав, що на такій висоті його розвідник ZALA Z-20 у безпеці. Оператори FPV-перехоплювача “STING” Чернігівського загону довели протилежне», — зазначили в ДПСУ.

За інформацією прикордонників, наразі це найвище підтверджене перехоплення ворожого безпілотника серед усіх українських підрозділів, які діють на Чернігівщині.

Раніше ми писали, що росіяни розробляють наземні пускові установки для крилатих ракет S8000 «Бандероль». Це може створити серйозні проблеми для української ППО через несподіваність атак.

До слова, українські військові встановили черговий висотний рекорд перехоплення, знищивши ворожу техніку в небі, де зазвичай літають пасажирські лайнери.

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