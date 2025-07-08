Українські військові вийшли з оточення на Донецькому напрямку: яка ситуація зараз

Українські військові вийшли з оточення на Донецькому напрямку (ілюстративне) / © Associated Press

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1-й механізований батальйон 31-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) повністю вийшов із так званої «кишені» — ділянки фронту, оточеної ворогом з трьох боків, що знаходилася на північ від Рівнополя.

Про це пише DeepState.

Усі українські бійці, які утримували ці позиції, змогли вийти цілими, зазнавши лише одного легкого поранення під час відходу.

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Протягом останніх півтора місяця гарнізон цієї ділянки рідко вступав у прямі бої, оскільки противник змінив тактику, обравши просування по трасі та через Новопіль. Однак раніше ця територія була ареною запеклих зіткнень, коли українським військовим, включаючи навіть мінометні розрахунки, доводилося вести стрілецькі бої.

Нагадаємо, армія РФ активізували бойові дії на Півдні, вперше з початку вторгнення намагаючись наступати по всій лінії фронту на Запорізькому напрямку.

Також Харківщина переживає помітне загострення. Російські війська не лише збільшили інтенсивність штурмів, а й перетнули державний кордон на новій ділянці, на північний схід від селища Великий Бурлук.