Українські військові вже заходили до Енергодара: командир спецпідрозділу ГУР розповів про надскладні операції

Українські військові знищують російських окупантів інколи навіть в фантастичних умовах - без підтримки. Проте продовжують виконувати бойові завдання та знищувати ворога. Саме так, зокрема, діють бійці спецпідрозділу "Артан".

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів командир спецпідрозділу “Артан” Віктор Торкотюк.

За словами військового, його підрозділ завжди бере приклад із найкращих. І завжди готовий виконати найскладніші операції.

"Був Бахмут, були операції на Запорізькому напрямку. Тим літом зайшли в Енергодар, у нас не було підтримки – і ми вийшли. Зайшли, висадилися. Ну що? Команда: "Виходьте". Добре, виходимо. Хоча заходили з боями. Зараз операції в морі. Там ніхто не був. І таких операцій ніхто не робить. Але в нас підхід простий: "Треба, то треба, будемо робити". Інакше хто ж?", - підкреслив Віктор Торкотюк.

Нагадаємо, що в Білорусі загострюється конфлікт між "вагнерівцями" та МВС країни.

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