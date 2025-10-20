Українські військові взяли в полон представника одного з найменших етносів РФ: залишилося менше тисячі

Полонений військовий РФ / © Скріншот

На Покровському напрямку українські військові захопили полоненого представника народу кети — одного з найменших етнічних груп Півночі Росії.

Про це повідомив батальйон “Свобода” бригади Національної гвардії “Рубіж”.

50-річний чоловік родом із поселення Келлог Красноярського краю. За його словами, потрапив до війська “через пʼянку та тюрму”. Під час патрулювання українським селищем він разом із іншим окупантом був зупинений військовими.

Полонений зазначив, що кети — дуже малочисельний народ, і на сьогодні їх залишилося менше тисячі. Сам він дітей не має. Російський перепис населення 2021 року нарахував близько 1088 представників цього народу.

Чоловік не володіє власною мовою, а знання про культурні традиції обмежене, адже багато з них не збереглося. Народ кети традиційно займався мисливством та рибальством. Він також додав, що не зустрічав на війні інших представників свого етносу.

Коротко про кетів:

Предки кетів мешкали на території Південного Сибіру та, за деякими версіями, мають спорідненість із американськими індіанцями. Раніше у кети була власна міфологія та алфавіт на латинській основі. Після російського впливу вони перейшли на православне християнство. Кетська мова — остання жива мова єнісейської мовної сім’ї.

Сьогодні кети проживають переважно в сільській місцевості трьох районів Красноярського краю. У 2001 році на території України проживало 37 кетів.

Нагадаємо, напередодні аналітики ISW зафіксували просування російських військ на північ від Мирнограда (поблизу Покровська), хоча заяви про їхнє входження до центру міста не підтверджені. На Покровському напрямку тривають активні бої та атаки росіян на кількох ділянках. У 7-му корпусі ДШВ інформували, що на південь від Покровська ворог має перевагу в живій силі, але ЗСУ продовжують контратакувати, знищувати ДРГ та успішно протидіяти російським дронам, що змусило окупантів збільшити використання КАБів.