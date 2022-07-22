Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС: відео

Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога.

Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС.

Про це 22 липня повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідне відео.

"Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема по авто з зенітними установками та БМ-21 "Град". За наявними даними, в результаті атаки було знищено трьох рашистів, 12 - травмовано. Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити", - йдеться у повідомленні військової розвідки.

Нагадаємо, серед російських військ залишається низьким морально-психологічний стан. Вони системно вживають алкоголь та чинять непокору офіцерам. Дедалі більше окупантів навмисне виводять з ладу власну бойову техніку.

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