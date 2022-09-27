Українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 10 населених пунктів - Генштаб

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах 10 населених пунктів.

Українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 10 населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка.

“Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 1 літак Су-25 та 5 БпЛА різного типу”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції протиповітряної оборони та 3 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.

Нагадаємо, що Зеленський в Києві провів зустріч з міністеркою закордонних справ Франці.

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