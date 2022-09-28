Українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів - Генштаб

Українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів.

Підрозділи Сил оборони України за добу відбили атаки росіян в районах 11 населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

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Як стало відомо, українські військові відбили атаки ворогу у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

“Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби уразила два опорних пункти противника. Ракетні війська і артилерія уразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію-ретранслятор”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у Херсоні активісти розклеїли листівки зі згадкою про "референдум", Гаагу і наступ ЗСУ.

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