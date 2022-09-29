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Українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів - Генштаб

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Українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові за добу відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів.

Підрозділи Сил оборони за добу відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

“Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 4 командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами”, - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ на півдні України збили два російських штурмовики Су-25.

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