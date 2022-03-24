Українські військові за добу знищили 11 повітряних цілей російських окупантів

Українська авіація продовжує завдавати ударів російській армії.
За минулу добу українські військові знищили щонайменше 11 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Вчора, 23 березня, вдалося знищити: 7 літаків, гелікоптер, БпЛА (ОТР), 2 крилаті ракети.
"Зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 березня ЗСУ знищили 17 повітряних суден окупантів. Авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника.
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