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Українські військові за добу знищили 11 повітряних цілей російських окупантів

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Українські військові за добу знищили 11 повітряних цілей російських окупантів

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українська авіація продовжує завдавати ударів російській армії.

За минулу добу українські військові знищили щонайменше 11 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Вчора, 23 березня, вдалося знищити: 7 літаків, гелікоптер, БпЛА (ОТР), 2 крилаті ракети.

"Зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Українські військові знищують повітряні цілі окупантів / © facebook.com/kpszsu
Українські військові знищують повітряні цілі окупантів / facebook.com/kpszsu

Нагадаємо, 22 березня ЗСУ знищили 17 повітряних суден окупантів. Авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника.

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