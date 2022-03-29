Українські військові за добу знищили 8 російських літаків та 3 гелікоптери

Українські військові за добу знищили 8 російських літаків та 3 гелікоптери

Загалом було уражено 17 повітряних цілей окупантів.

Протягом понеділка, 28 березня, Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 17 повітряних цілей російських окупантів.

28 березня було знищено:

8 російських літаків,

3 російські гелікоптери,

4 російські БпЛА,

2 російські крилаті ракети.

"Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках. Все буде Україна! Тримаймо стрій!", - ззаначили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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