Українські військові за добу знищили 8 російських літаків та 3 гелікоптери

Загалом було уражено 17 повітряних цілей окупантів.
Протягом понеділка, 28 березня, Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 17 повітряних цілей російських окупантів.
28 березня було знищено:
- 8 російських літаків,
- 3 російські гелікоптери,
- 4 російські БпЛА,
- 2 російські крилаті ракети.
"Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках. Все буде Україна! Тримаймо стрій!", - ззаначили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
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